陳偉明：繼續睇好騰訊向上

然而，在北水持續流入下，港股連日在成交金額超過2,000億元下持續破頂，而恒指亦於上周五(15日)高見28,667點。由於拜登本周三(20日)將正式就任美國總統，加上參眾兩院由民主黨控制，而拜登亦準備推出1.9萬億美元刺激方案，市場普遍預期在不明朗因素逐漸減少下，港股有能力繼續破頂，短時間內挑戰29,000點，甚至30,000點。

正當市場氣氛熱灼熱，股票升幅越瘋狂，一般傳統價值投資者會選擇此時逐部分注沽出低位吸納的股票，而短線投機者可能會選舉高追短炒一轉。問題是牛市之中，過早沽出股票可能錯失往後可觀升勢，高追短炒正股亦有機會在瘋狂過後走避不及，得不償失。投資者要避免錯失牛市股票飆升機會或減低高追的風險，最簡單的做法便是善用期權Long Call策略。

Long Call 策略的重點是選擇合適的時機，小注博大贏。由於牛市中，優質股票升勢可以好癲，特別適用於注重博爆上機會的Long Call策略。因為期權Long倉風險有限，回報無限，投入的資金可以很少，但爆炸力強勁，只要嚴格控制投入的注碼，即使股票瘋狂過後特然急插，亦可以把損失控制在可接受範圍內。

近期在北水支持下，騰訊破頂，預期拜登正式上任美國總統後，中美關係應該比特朗普時代有所緩和，最少打壓中國企業的程度應該略為收斂，而且在於利益關係，亦見到美國不願意把騰訊納入禁止投資名單，筆者會把騰訊列入今年重點Long Call名單之一。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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