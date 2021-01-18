林樵基：內地GDP今年料增長8.2%　港股續波動

內地去年國內生產總值(GDP)按年增長2.3%，上季GDP按年增長6.5%，均高於市場預期。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，內地2020年第4季GDP按季增長強勁兼勝預期，反映內地受惠疫情控制較佳，消費和生產恢復較快，經濟正呈現V形復甦。

他預期內地今年GDP可按年上升8.2%，而在政策刺激下，預期去年相對滯後的內需消費，對推動今年內地經濟會有更大貢獻。至於出口仍較視乎中美關係發展，穩定性仍有待觀察。惟以暫時情況來看，內地上半年出口表現應問題不大，全球對內地的疫情相關產品需求依然殷切。

他續稱，若內地經濟持續做好，對中港股市影響正面。而該行近期預測恒生指數今年年底目標28,800點，相信仍是合理水平，目前不會作出調整。原因是預期港股波動性持續，後市好淡仍看疫情發展和疫苗大規模接種後可否帶動經濟好轉，暫時股市不確定性仍大。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020