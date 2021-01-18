香港建設獲主席溢價1.2倍提私有化 復牌股價飆逾1倍
2021年01月18日 10:59
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香港建設(00190)獲主席溢價1.2倍提私有化，今早復牌後股價做好，即市高位見7.65港元，創逾兩年半高；現做7.55元，飆升接近1.1倍。
該股獲華創創業投資(由公司主席兼大股東黃剛及其妻子各持一半股權)作為要約人，提出以每股8元(較停牌前溢價1.2倍)提出私有化建議，實行建議事項所需金額約11.8億元。完成後，黃剛等要約人一致行動人士將持有約67.83%股權，屆持將向聯交所申請撤銷上市地位。公司同時宣布，董事會議決向股東宣派第二次中期股息每股13仙，代替去年底止之末期股息。
此外，該股持股56%的中國再生能源投資(00987)今早復牌股價亦曾急升近44%至0.27元，創逾三年新高；現報0.212元，急漲12%。中國再生能源公布，控股股東香港建設接獲私有化建議，有關事項對公司無任何影響，亦不會觸發對公司證券全面要約義務。
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