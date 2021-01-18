香港建設獲主席溢價1.2倍提私有化　復牌股價飆逾1倍

該股獲華創創業投資(由公司主席兼大股東黃剛及其妻子各持一半股權)作為要約人，提出以每股8元(較停牌前溢價1.2倍)提出私有化建議，實行建議事項所需金額約11.8億元。完成後，黃剛等要約人一致行動人士將持有約67.83%股權，屆持將向聯交所申請撤銷上市地位。公司同時宣布，董事會議決向股東宣派第二次中期股息每股13仙，代替去年底止之末期股息。

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