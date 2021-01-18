龍源電力擬發行A股併購平莊能源　股價飆逾6%

集團公布，計劃發行合共3.42億股A股，交換平莊能源股東所持有的平莊A股。龍源A股發行價為每股11.42元人民幣(下同)，平莊的換股價為每股3.85元，是次合併的換股比例為1：0.3371，即平莊股東所持有1股平莊A股，可以換得0.3371股龍源新發行的A股。合併完成後，平莊將終止上市，龍源作為存續公司，其原內資股及為是次合併發行的A股，將申請在深交所主板上市流通。

平莊將賦予其異議股東現金選擇權，提供方為國家能源集團或其指定的附屬公司(不包括龍源電力及其附屬公司)。另外，平莊將擬出售資產以各方約定的價格，轉讓給內蒙古電力(國家能源集團的全資附屬公司)或其附屬公司，擬出售資產的對價由內蒙古電力或其附屬公司向存續公司以現金支付。龍源將向國家能源集團其他附屬公司購買擬購買資產，擬購買資產的對價由存續公司以現金支付。

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