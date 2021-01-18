金石投資擬夥華豐資產管理成立開放式投資基金

基金的目標是通過對多元化不同資產類別產品的投資以分散風險，並抓住不同行業及不同市場所帶來的投資機會進行投資，從而提高投資回報。

華豐將成為基金的基金經理，基金主要包含股權投資基金、對沖基金、量化基金、指數基金、證券期貨投資基金、上市前基石基金、戰略投資併購基金、數字貨幣基金、藝術品投資基金及黃金基金。華豐是香港證監會持牌法團，持有第1類、第4類和第9類牌照。

金石投資集團執行董事肖艶明亦為華豐的董事長兼行政總裁及控股股東。

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