冠華國際遭滙豐追債逾11億元　正制定債務重組計劃

法定要求償債書列明，冠華針織廠、冠豐及彩億分別被要求支付金額9.35億港元及850.71萬美元、8,491.29萬港元、857.44萬港元，或為該等款項提供抵押或作出了結。公司(即有關各份該等融資函件的擔保人)被要求支付總金額10.68億港元及1,371.78萬美元，或為該款項提供抵押或作出了結。

鑑於有關情況，公司董事會現時正在評估上述事宜之影響，並將與滙豐進行討論及磋商，以達成安排促使集團達成其還款責任，包括但不限於該等融資函件。董事亦正在採取措施制定債務重組計劃。目前集團未有接獲任何針對集團之清盤呈請，且集團業務營運正常。

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