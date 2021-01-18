冠華國際遭滙豐追債逾11億元 正制定債務重組計劃
2021年01月18日 11:08
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冠華國際(00539)公布，公司及旗下數間附屬，即冠華針織廠、冠豐及彩億接獲日期為2021年1月15日的法定要求償債書，內容有關由冠華針織廠、冠豐、彩億及彩暉(澳門離岸商業服務)(作為借款人)各自與滙豐(作為貸款人)所訂立日期為2019年4月24日、2019年4月23日、2019年5月16日及2019年7月12日之各份融資函件。
法定要求償債書列明，冠華針織廠、冠豐及彩億分別被要求支付金額9.35億港元及850.71萬美元、8,491.29萬港元、857.44萬港元，或為該等款項提供抵押或作出了結。公司(即有關各份該等融資函件的擔保人)被要求支付總金額10.68億港元及1,371.78萬美元，或為該款項提供抵押或作出了結。
鑑於有關情況，公司董事會現時正在評估上述事宜之影響，並將與滙豐進行討論及磋商，以達成安排促使集團達成其還款責任，包括但不限於該等融資函件。董事亦正在採取措施制定債務重組計劃。目前集團未有接獲任何針對集團之清盤呈請，且集團業務營運正常。
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