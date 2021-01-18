齊屹科技批准採納2021年受限制股份單位計劃
2021年01月18日 11:09
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齊屹科技(01739)公布，已批准採納2021年受限制股份單位計劃。2021年受限制股份單位計劃旨在吸引、保留及激勵集團的最優人才及高級管理層，並透過向該等人士提供獲得公司股份及成功所帶來的專有權益的機會以提升公司的價值，從而將彼等的權益與公司的業績掛鈎。
該公司董事會可於2021年受限制股份單位計劃生效期間，不時確定將受限制股份單位歸屬或入賬之任何歸屬準則或條件。信託人須持有已獎勵之股份，直至該等股份根據受限制股份單位之條款歸屬予相關選定參與者。
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