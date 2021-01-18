愛德新能源附屬獲補償5000萬元人幣

該調解書指出，由山東高速集團、山東省交通運輸事業服務中心及山東興盛就因修建「青萊高速公路」壓覆山東興盛採礦權和探礦權而給山東興盛造成的損失判決被須賠償山東興盛礦業權損失達成調解協議，山東高速集團同意補償山東興盛5,000萬元人民幣。

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