全球資金有勢重新流入美債　債息升勢或受限制…

外電報道，美國民主黨「一統天下」的前景，推動了通脹預期，一舉將長期美國國債孳息率推升至去年3月以來最高水平。不過，由於有一大股全球資金將趁機買入美債，不排除孳息率的升勢會受到限制。

對於關注全球最大經濟體的亞歐基金管理人而言，由於擔心新冠肺炎疫情肆虐造成的影響，再加上疫苗推出緩慢，孳息率見頂可能為期不遠。當選總統拜登1.9萬億美元的刺激計劃，也可能在還要處理彈劾程序的美國國會遇阻。

報道指，若10年期美債孳息率進入1.25至1.3%的區間，以及30年期利率進入1.92至2%的區間，歐洲的投資者，而且尤其是美債最大海外持有國日本的投資者，把目光投向增持美債。這兩種情況下僅比再通脹交易激增失去動力之前的最新峰值高出10個基點，甚至更低。

分析指，接下來幾個月，10年期國債孳息率將大概在1至1.25%之間，若突破這一區間高端，2%將是30年期孳息率的關鍵點。

外資需求一直是美債市場預測的關鍵組成部分，這種漸行漸近的需求會產生深遠的影響。一方面，將限制不斷膨脹的美國債務負擔的融資成本；目前美國的債務負擔約為21萬億美元，而且還在繼續增長。但這也意味着其他資產類別的投資者對國債孳息率攀升的擔心可能會減少。

大型債券交易商對孳息率走向的看法不儘相同。滙豐上周建議趁美債「過度」拋售逢低買入。同時，鑑於民主黨將統一掌控聯邦政府，會有更大力度的財政刺激，高盛將10年期國債孳息率的年底目標從1.3%上調至1.5%。

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