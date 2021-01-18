逾6成持百萬美元資產投資者認為美股處於泡沫狀態

外媒引述E-Trade Financial的調查數據報道，持有100萬美元(780萬港元)或以上資產的的投資者當中，有16%認為美股已經處在泡沫之中；46%認為有一些泡沫；29%認為市場正接近泡沫狀態，只有9%認為股市離泡沫還很遠。

然而，受訪的富裕投資者並未有因擔心泡沫而逃離市場，也沒有沽出股票套現。他們認為，其風險容忍度在2021年第1季顯著提高，且大多數人預計美股首季將以更高的升幅結束。64%的受訪者認為目前是牛市，較2020年第4季度上升了9個百分點。

E-Trade在本月首周向188名擁有100萬美元或以上可投資資產的投資者進行網上調查。

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