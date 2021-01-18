人走茶涼！特朗普商業帝國陷入混亂　難東山再起…

外電報道，在美國總統特朗普遭到彈劾的當天，位於華爾街40號的特朗普大樓的大廳內幾乎空無一人…

報道指，這位億萬富翁最有價值的一項物業簡直是麻煩纏身。其中，在一個律師事務所內，兩個合夥人就是否應該繼續向煽動國會大樓致命性暴動的業主支付租金發生爭執；一家與疫情作鬥爭的非營利組織正在考慮搬離的選擇；另一租客Girl Scouts正在研究如何打破租約；而在在地下室，重達10噸以上的老式銀行金庫門大門敞開，那裏是有一個特朗普翻修過的俱樂部房間，正當國會投票反對特朗普時，這條新聞正在房間內的巨型電視屏幕上播放，下面是一排空扶手椅。整個場面，說明其人未離任，但人情冷暖滋味應該百般在心頭，其商業帝國正黯然退場。

據報，特朗普集團一直在疲於應對新冠肺炎疫情的毀滅性後果。出售旗下華盛頓酒店的努力被擱置，由於曼哈頓的寫字樓空間過剩，特朗普的寫字樓資產正在貶值，他的高球場正面臨年輕一代並不那麼感興趣的現實。

當年上任時，特朗普身家價值30億美元。惟據外電統計，儘管股價飛升，以及其在位期間推行減稅措施，但他的財富仍將在卸任後縮水約5億美元。

特朗普大樓背負着超過10億美元的債務，其中大部分將在未來三年到期，其中三分之一以上由個人擔保。再融資將意味需要找到願意與史上唯一一位兩度遭彈劾的前總統合作的貸款機構和公司。

報道引述特朗普公司一位高管表示，特朗普從未遇到過這樣的事情。直覺告訴他，特朗普總會回來，但這次歸來將與以往大不一樣…

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