伍禮賢：港股有勢挑戰29000點　小米候28元買入

另有傳美國撤銷數十家公司向華為的供貨許可及拒絕其供貨申請，他認為消息未正式公布，未來要看美國對華為態度是只針對高端設備，還是其他設備都禁止供貨，相信內地對中低端設備仍有供求力度，美企斷供華為對業績影響亦十分大，相信不會同意政策。

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