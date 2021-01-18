伍禮賢：港股有勢挑戰29000點 小米候28元買入
2021年01月18日 11:20
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港股今(18日)承接上周低開高走局勢，光大新鴻基證券策略師伍禮賢料短線有機會挑戰29,000點，及後升勢會緩和。他認為，內地公布最新GDP勝於市場預期，大市受經濟數據消息所推動，升勢較急，加上近日受利好因素支持的科技股，尤其騰訊控股(00700)再創新高，大市氣氛良好。
雖然被美國列入禁投名單的小米集團(01810)持續受壓，反而他指消息利好大市，因為市場本來預期騰訊及阿里巴巴(09988)上榜，最終並未納入導致股價向好。他續指，消息對小米的營運情況影響較少，公司主要生產手機，甚少投資於互聯網或高端科技。此外，距離禁投令尚有接近10個月的時間，拜登上場後或有轉機，即使美府禁止美國人投資，惟美企依然能繼續供貨，故他認為投資者可待小米回調至28港元買入，相信股價於26元有支持。
另有傳美國撤銷數十家公司向華為的供貨許可及拒絕其供貨申請，他認為消息未正式公布，未來要看美國對華為態度是只針對高端設備，還是其他設備都禁止供貨，相信內地對中低端設備仍有供求力度，美企斷供華為對業績影響亦十分大，相信不會同意政策。
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