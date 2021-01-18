台企聯發科躍升至全球第8大半導體廠

台灣晶元設計廠——聯發科技去年營運表現亮麗，營收達110億美元，年增38.3%。據研調機構Gartner統計，去年聯發科躍居全球第8大半導體廠，排名大幅攀升5名。

外媒引述統計顯示，儘管車用、工業與部分消費市場受到企業及消費者減少支出強大衝擊，但在家工作、在家學習帶動伺服器與個人電腦需求，連帶刺激中央處理器(CPU)、動態隨機存取記憶體(DRAM)及儲存型快閃記憶體(NAND Flash)需求強勁增長，使得疫情影響較預期輕微。

去年全球半導體營收達4,498億美元，年增7.3%。該機構表示，英特爾(Intel)去年營收702.44億美元，年增3.7%，穩居全球半導體龍頭寶座。

三星(SAMSUNG)去年半導體營收561.97億美元，年增7.7%，為第2大半導體廠；SK海力士(Hynix)去年營收252.71億美元，年增13.3%，為第3大半導體廠。

美光(Micron)去年營收220.98億美元，居第4名；高通(Qualcomm)營收179.06億美元，居第5名；博通(Broadcom)營收156.95億美元，居第6名；德儀(TI)營收130.74億美元，位居第7名。

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