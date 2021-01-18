車企聲言續航1000公里電動車量產　中科院質疑

日前有內地車企表示，將量產續航里程1,000公里的電動車，惟遭中國科學院院士質疑不實。內媒引述中國科學院院士、中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高表示，如果有人告訴你，這個車能跑1,000公里，幾分鐘能充滿電，還很安全，成本又很低，他一定是「騙子」，皆因以目前的技術來講，這是不可能存在的問題，這方面近年來沒有大的突破。

有指，石墨烯「超級快充電池」理論上能夠提高充放電速率，但實際應用效果有待驗證；亦有說法指，根本不存在真正的石墨烯電池，只是企業「噱頭」而已。

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