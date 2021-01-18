在家工作成新常態　英國去年遠端工作需求飆3倍

外媒援引招聘諮詢機構New Street Consulting Group數據顯示，去年英國對遠端工作者的需求增長了3倍，原因是新冠疫情大流行期間，企業愈趨願意讓員工居家辦公。

New Street Consulting Group主管Natalie Douglass表示，近年來出現的趨勢是加大對工作場所的投資，讓場所成為員工願意花時間的地方。然而，如果最終無法實現此趨勢，那將是一場大變革。他相信會看到更多混合勞動力，在家工作將是個選項。

報道指出，該機構基於分析公司Emsi提供的數據表示，根據去年11月時的招聘資訊，約80,700個工作崗位允許居家辦公，高於前年11月時的26,600個。

據英國官方資料，截至去年11月的3個月內，英國職位空缺為547,000個，較前年同期下降近1/3。

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