耶倫明赴國會作證　料將表明不尋求弱勢美元

2021年01月18日 11:52
  • 東網電視
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    外媒報道，美國下一任財政部長提名人耶倫(Janet Yellen)將於周二(19日)在國會山莊作證，預料葉倫屆時將重申美國對於市場決定匯率的承諾，並明確表示美國不尋求以弱勢美元來獲得競爭優勢。
    報道引用準備聽證會工作的拜登過渡團隊官員消息，指出耶倫明日若被問及拜登新政府的美元政策時，其將準備回答「美元和其他貨幣的價值應由市場決定。市場會進行調整，以反映經濟表現的變化，並且總體上推動全球經濟的調整」，重申美國對於市場決定匯率的承諾。另外，耶倫也將明確表示「美國不會尋求弱勢貨幣來獲得競爭優勢」，並將反對其他國家的嘗試。如是者，亦可能代表美國將回歸到不干預美元走勢的立場。
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