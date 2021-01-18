耶倫明赴國會作證　料將表明不尋求弱勢美元

外媒報道，美國下一任財政部長提名人耶倫(Janet Yellen)將於周二(19日)在國會山莊作證，預料葉倫屆時將重申美國對於市場決定匯率的承諾，並明確表示美國不尋求以弱勢美元來獲得競爭優勢。

報道引用準備聽證會工作的拜登過渡團隊官員消息，指出耶倫明日若被問及拜登新政府的美元政策時，其將準備回答「美元和其他貨幣的價值應由市場決定。市場會進行調整，以反映經濟表現的變化，並且總體上推動全球經濟的調整」，重申美國對於市場決定匯率的承諾。另外，耶倫也將明確表示「美國不會尋求弱勢貨幣來獲得競爭優勢」，並將反對其他國家的嘗試。如是者，亦可能代表美國將回歸到不干預美元走勢的立場。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020