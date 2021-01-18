逾3成內地勞工因疫情而收入減少　激化貧富懸殊

外媒引述內地調查顯示，去年爆發新冠肺炎疫情，有超過3成的民眾收入減少，另有逾3成民眾不得不從事兼職工作，另有近3成企業計劃裁員或已經裁員，顯示疫情對基層就業市場的衝擊更大，且令內地的貧富懸殊惡化。

報道引述北京清華大學社會科學學院縣域治理研究中心、社會與金融研究中心、以及北京生活服務和分類信息網站「58同城」共同發布的《2020年清華-58縣域勞動力市場調查報告》顯示，縣域近24.4%的勞工收入水平相比疫情前有所下降，6%的勞工收入水平大幅減少，兩者加起來，意味着超過3成勞動者的收入減少了；另有31.7%的勞工在疫情後開始從事兼職。

調查發現，在疫情之後，工作單位包吃包住的比例明顯下降，固定僱主和簽訂勞動合約的比例顯著降低，更換工作的比例則顯著提高，顯示縣域勞工的工作穩定性有所下降。調查數據還顯示，非進行創業的樣本中，有超過2成目前沒有工作，其中近半數為失業者。

報道引述負責調研的機構指出，疫情對失業者的求職帶來較大衝擊，企業總體招工需求較低，逾9成有招工需求的企業維持薪酬不變，但招工更困難，主因求職者對薪酬期望過高，另有近3成企業計劃裁員或已經裁員。

縣域經濟在中國經濟發展當中佔據重要地位。目前中國全國總共有2,800多個縣域單位，主要包括930多個市的轄區、300多個縣級市、1,300多個縣，還有其他自治縣。縣域經濟佔到全國GDP的53%左右，人口佔74%左右，面積佔93%。

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