內地城市市值排行榜出爐　京深滬杭廣佔前5位

內地傳媒依上市公司總部所在地計算，發布2020年《中國內地城市上市公司總市值排行榜》。當中，北京、深圳、上海、杭州、廣州穩居前5位，新一線城市則以西安的市值增長最大。

被視為內地金融與經濟中心上海市僅排第3，而且與第2名深圳差距超過4萬億元，也就是幾乎差1家騰訊的差距，而且這還是電子商務新興拼多多強勢崛起後的結果。拼多多市值1.4217萬億元，可在企業榜排至第7，也是前15名唯一上榜滬企，約佔上海總市值11.45%。值得注意的是，深圳還有未上市電信巨頭--華為未列計算，滬、深實際差距可能更大。

城市市值靠國企支持的，還有排行第6的貴州仁懷市。事實上仁懷市值完全等同於貴州茅台市值，2.5萬億元。換言之，光是貴州茅台1家公司，在全國只輸5個城市。白酒類股在市場被追捧也可從這份榜單看出，四川宜賓市擠上排行榜第13，省內只輸省會成都，而且贏過從四川分割出的直轄市重慶，主要是靠五糧液，五糧液市值1.13萬億元，佔宜賓總市值99%。

2020年《中國內地城市上市公司總市值排行榜》

城市/總市值(億元人民幣)

北京/271,790

深圳/163,597

上海/124,205

杭州/81,896

廣東廣州/32,807

貴州仁懷/25,099

廣東佛山/20,154

江蘇南京/13,912

江蘇無錫/13,860

天津/11,962

湖南長沙/11,841

四川成都/11,819

四川宜賓/11,402

浙江寧波/10,941

陝西西安/10,887

江蘇蘇州/10,813

重慶/10,051

湖北武漢/9,243

安徽蕪湖/8,823

福建福州/8,567

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