人民幣離岸及在岸價差有啟示？短期升值或降溫…

人民幣有分「在岸」(境內)及「離岸」(境外)價格。境內外人民幣即期匯率的價差通常是市場衡量人民幣升貶值預期的一個重要指標。外電報道，上周五(15日)以來離岸人民幣逆轉了此前數月一直強於在岸的趨勢，分析指這顯示市場認為短期內人民幣難以再升值，主因國際美元反彈，中國人民銀行頻繁動用宏觀審慎工具鼓勵資金流出、減少資金流入背景下，短期匯率預期受到影響。

報道指出，過去幾個月離岸人民幣絕大多數時間都明顯強於在岸匯率，去年10月和11月零星出現的幾次離岸偏弱，多數發生於在岸市場尚未開盤的時段，以及美國總統大選對市場風險情緒形成巨大擾動的時段。但自上周五起離岸人民幣在日盤時段開始明顯弱於在岸，今(18日)離岸較在岸弱約60點。

分析認為，人行官員上周五表態人民幣未來的走勢將取決於國內外經濟形勢等，意味着除非美元重新走弱，否則人民幣不會有明顯升值，近期將在6.4至6.5之間波動。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020