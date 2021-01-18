投資界對中國企業前景感樂觀　看法十年最牛

外電報道，股票分析師看好亞洲公司，尤其是在中國企業的前景。在中國本地股票中，獲得「買入」或同等評級的股票比例已經超過南韓，成為自2011年以來的最高水平。

報道引述數據指，基準的滬深300指數中，86%獲投資界予「買入」評級，這比例按年增加了5個百分點，且令中國取代長期領先的南韓成為主要市場，成為分析師眼中最樂觀的亞太地區市場。

隨着疫苗的推出推動資金對經濟反彈的押注，分析師愈來愈樂觀，尤其是中國和南韓等以出口為重點的經濟體以及企業收益。由於投資者期待大流行後的複甦，亞太地區的股票在2021年開始穩步增長。分析師指出，在亞洲，尤其是在中國，有強大的散戶投資者，而且市場動力偏向。

儘管中國處於領先地位，但南韓，香港和印度的主要指數也看到看漲評級飆升至總體建議的至少四分之三。

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