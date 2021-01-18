五礦地產去年簽約銷售額按年升1.2倍
2021年01月18日 12:19
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五礦地產(00230)公布，公司連同其附屬公司、合營公司及聯營公司之2020年全年簽約銷售額約193.6億元人民幣，相應簽約銷售面積約753,000平方米，銷售均價約為每平方米25,700元人民幣。該公司2020年全年簽約銷售額及簽約銷售面積，分別按年上升約124%及約69.1%。
該公司指出，2020年簽約銷售額攀升至歷史高位的主要原因，在於公司年内從控股股東所收購之房地產發展項目的簽約銷售金額自2020年9月起計入公司的銷售額，以及公司於大灣區之廣州、深圳及香港等地的多個新項目於2020年下半年進入銷售階段所致。
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