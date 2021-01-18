五礦地產去年簽約銷售額按年升1.2倍

該公司指出，2020年簽約銷售額攀升至歷史高位的主要原因，在於公司年内從控股股東所收購之房地產發展項目的簽約銷售金額自2020年9月起計入公司的銷售額，以及公司於大灣區之廣州、深圳及香港等地的多個新項目於2020年下半年進入銷售階段所致。

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