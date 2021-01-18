新年換新鈔注意！金管局或因應疫情作出調整 倡用電子利是

過去農曆新年前，不少市民都會到銀行排隊兌換新鈔封利是，如今本港新冠肺炎疫情持續，有消息指三間發鈔行暫訂下周二(26日)起提供換新鈔服務，惟金管局或將因應疫情而作出調整。

消息稱，市場人士擔心市民換新鈔添染疫風險，故此金管局會要求業界嚴格處理安排。據指，金管局正與發鈔行商討如何滿足市民兌換鈔需要，同時在保持社交距離上取得平衡，該局鼓勵市民選用「迎新鈔」及電子利是。

虛疑銀行眾安銀行發言人表示，疫情下大家會減少聚會，可能會多「網上拜年」。因此，希望該行的利是產品可以為大家增添些賀年氣氛，以科技回應用戶需求，現正密鑼緊鼓準備中。

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