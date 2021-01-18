尚悅‧嶺辣招盤345萬元沽　連稅料一年多蝕53萬

中原鄧宏傑表示，元朗尚悅‧嶺上月開始入伙，新近錄得首宗二手買賣成交，單位為高層J室，實用面積195方呎，開放式間隔，於去年9月以410萬元連額外印花放售，上月收樓後調低叫價至365萬元，新近經議價後，最終以345萬元沽出，呎價17,692元。新買家為年輕上車客，睇樓後即入市。

鄧氏續指，原業主於2019年3月以364萬元一手買入，持貨僅1年多便轉售，帳面蝕讓19萬元，是次10%額外印花稅亦由原業主負責，料至少蝕約53.5萬元。項目二手市場目前只有一個買賣放盤，為連平台開放式單位，連辣招稅叫價450萬元。

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