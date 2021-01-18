Audi因缺「芯」延遲部分車款生產　上萬名員工放無薪假

英媒報道，高級車品牌Audi的執行長表示，因受到車用晶片短缺影響，第1季有部分高階車款的量產將受到延誤，惟他補充，減少的產量在下一季應可補回，全年產量不受影響。

報道引述Audi執行長Markus Duesmann表示，車用晶片的短缺導致產線速度放慢，上萬名員工也因此放無薪假。他認為，這次車用晶片的短缺問題之所以發生，主要與中國車市的快速復甦有關。他們沒有料到會遭遇如此情況。

Audi母公司的福士集團上月表示，由於車用半導體不足，今年首季全球生產有必要為了這項問題所可能帶來的衝擊而作準備。事實上，全球汽車業界普遍面對車用晶片短缺的問題，許多車廠的生產都陸續發生問題。像是日產、本田、戴姆勒、福特等都表示遇到晶片供應上的問題。

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