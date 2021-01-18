友邦推新產品及兩項措施　保障無限種疾病

友邦香港推出「AIA唯一摯保–全面保障」及兩項措施，保障無限種疾病，包括已知、未知疾病及受傷。計劃按手術、治療、嚴重住院及殘廢的嚴重程度以及對生活的影響作出評估，若受保人被評估為極嚴重情況，賠償最高達160%保額。

另外，友邦香港預留合共1億元為所有合資格客戶提供「免費疫苗副作用防護保障」，包括新冠肺炎疫苗、季節性流感疫苗、乙型肝炎疫苗等香港及澳門之認可疫苗，並為「AIA延期年金計劃」及「充裕未來•盈尚」客戶提供「失業延繳保費惠益」，保費繳付寬限期將會由31日延長至一年。

友邦香港及澳門業務策略及財富管理總經理謝佩蘭表示，疫情提升市民對醫療保障的需要及對投保電子平台的期望，該公司自願醫保的保單量於去年第三季錄得按季增長，接近7成計劃投保人的年齡介乎30至50歲，佔香港勞動人口6成。

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