拜登經濟顧問：美國經濟或面臨「螺旋式下跌」風險

外電報道，即將擔任拜登國家經濟委員會主任的Brian Deese警告，美國疫情正處在危急關頭，經濟正面臨「螺旋式下跌」，呼籲美國國會應立即採取行動，通過拜登提出的1.9萬億美元刺激經濟方案，並強調這可令經濟強勁復甦。

該刺激方案包含對個人發放現金、擴大失業救濟金、挹注州與地方政府資金、救助逾1百萬家中小企業等，還包含擴大疫苗接踵和病毒測試計劃。

此外，拜登還要求聯邦政府將最低工資從7.25美元拉高至15美元、更高的稅收等，這些規定引起共和黨議員的批評，認為這些提議與擺脫病毒的關連不大。更有共和黨參議員指出，該計劃浪費並對經濟有害，部分措施更可能減緩勞工部門的復甦。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020