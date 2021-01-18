中國茅台股份無償轉劃為國有　原來因為…

中國知名白酒貴州茅台，去年底將5,024萬股無償轉劃給貴州省國有資本運營公司，這些股票的價格在1,055億人民幣左右。外界並不明白，為何茅台那麼「大方」割愛？近日內媒終於解開這個謎...

報道指出，茅台不僅去年將股票轉劃給國有，前年亦曾有類似的動作，總計送出8%股份，被稱為是「金雞抵債」。原來，貴州省發債的城市投資公司，截至2019年底負債超過1.2萬億人民幣，是中國債務率最高的省份。

分析指出，貴州融資已經開上高速公路，早就停不下來了，只能拿新債來還舊債，而目前能搬出來的救兵就是茅台。貴州當局不僅免費獲得茅台股票，還利用了茅台的信用能力為工程融資，賣出貴州高速公路集團市值150億人民幣的14.7%股權給茅台，而且還全部由現金支付。光看茅台去年9月發布的公告就可以得知，茅台當時規劃發行150億人民幣公司債券，就是用來收購貴州高速公路集團的股權。

總的來說，貴州高速公路集團已經是貴州省較為不錯的城市投資企業，但它的現金流無法償還債務，去年疫情更令情況惡化。截至去年3月為止，貴州高速有確定債權債務關係的負債高達2,556億人民幣。

貴州政府的債務率高達207%，遠超規定的100%警戒線，成為內地債務率最高的省份，其大量負債主要是發生在這幾年之間，因為當時地方融資瘋狂申請，從2013年6月至2015年底，貴州債務一度從4,622億人民幣暴增至9,135億人民幣。

一家「中國股王」的誕生，背後好可能關係到母企拯救所屬地方政府債務的重任；這也說明，當前中國資產泡沫，好可能也是在背負整個中國經濟增長的重任。到底眼前中國資產價格有多大風險，得靠各位自行領悟...

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