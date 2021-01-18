葵芳閣連錄兩宗二手買賣　呎價萬三元起

二手交投向上，樓價500萬至600萬港元住宅單位最受追捧。中原許偉業表示，葵涌一帶二手屋苑近兩日睇樓量大增，不少準買家都加快入市決定，葵芳閣就連錄2宗買賣，包括2座中層H室，實用面積415方呎，2017年起作收租之用，去年底叫價590萬元放盤。有區內客原先預算530萬元入市，但市況向上，終以570萬元買入上址，呎價13,735元。

另一宗為3座中層H室，實用面積同為415方呎，2020年8月開價570萬元，新買家約半年前已開始睇樓，感近日平盤加快被消化，最初還價53O萬元洽購上址，終追價11萬，以541萬元入市，呎價13,036元。

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