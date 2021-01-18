美國商務部和國防部「黑名單」有何分別？

美國總統特朗普政府對視為國家安全威脅的中國企業祭出兩種不同的黑名單。一份是美國商務部的實體清單，另一份是美國國防部的涉軍企業名單，到底兩者有何分別？

外媒指出，凡被列入美國商務部的清單的公司，在未事先獲得美國政府許可證的情況下，禁止與美國公司開展業務。這種清單創建於1997年，是為了制裁那些幫助生產大規模殺傷性武器的企業而制定的，後來又擴展到被認為「不利於美國國家安全或外交政策利益的活動」。根據執行美國出口管理條例的美國商務部工業與安全局，清單目標可以是「企業、研究機構、政府和私人組織、個人以及其他類型的法人」。

至於被列入美國國防部清單的企業，美國人禁止投資。去年6月，國防部發布這份清單時，稱提供的是「在美國運作的中國軍方企業」，這份清單在《1999財政年度國防授權法案》中首次提出。以前還沒有哪屆美國政府發布過這部法案所要求的報告，之後這份清單又更新過數次。特朗普有權根據《1977年國際緊急經濟權力法》，向這些企業採取金融制裁。去年11月，他發布一項行政命令，禁止美國人投資清單上的公司，持有這些股票的美國投資者也要將其清倉。

到底拜登政府會否推翻特朗普的行政命令，乃市場的關注點。投行富瑞預期，中美技術爭端將降溫，並預測美國可能會轉向針對特定技術而非基於公司的出口限制。至於能推翻國防部禁投公司名單的概率不大。

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