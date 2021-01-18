英國Virgin Orbit成功「空投」火箭上太空　朝商業化推進

英國富豪Richard Branson的衞星發射公司Virgin Orbit，周日(17日)成功將火箭送上太空，首次證明其「空投」衞星運載火箭的策略有可行性。該公司表示，繼將小型衞星送入低軌道的測試成功後，下次任務將邁入商業服務。

Virgin Orbit去年5月進行首次試射任務以失敗告終，當時的火箭離開747飛機後未能完全點燃，據稱是推進劑管路破有裂口導致火箭提早熄火。今次其火箭「LauncherOne」運載將擔負美國太空總署教育任務的10顆小型衞星，終於成功發射，抵達軌道。

Virgin Orbit利用飛機把火箭帶上3.5萬英呎高空投放，有別於競爭對手的作法，再也不需要地面發射台。該公司表示，這開啟自全球各地跑道起飛釋放衞星進入軌道的可能性，從而降低因天候因素干擾飛行計劃的風險。

3年前被拆分成獨立公司的Virgin Orbit，希望在競爭激烈的商業太空運載市場追趕上對手，如總部在加州長灘的Rocket Lab，據講至今已發射96枚衞星。

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