字節跳動強化教育硬件研發能力　看好行業前景

外電引述內地短影音平台TikTok的母公司--字節跳動今(18日)表示，看好教育硬件的前景和價值，為了增強教育硬件團隊的研發能力，新石實驗室將與台燈團隊合併，共同組成智能團隊，專注教育硬件；而堅果手機用戶的服務將不受影響。

字節跳動上周三(13日)宣布，原錘子科技團隊組建的新石實驗室，並引入Musical.ly原創始人陽陸育負責的教育硬件團隊。在業務上，合併後的硬件團隊將聚焦教育領域，不再研發堅果手機、TNT顯示器等其他無關產品。

雖然面對特朗普政府的狙擊，但實際上TikTok在美國營運良好，而且根據數據分析公司調查顯示，在美國2020年手機應用程式排行榜上，TikTok的下載量依然高踞榜首，而這也在一定程度上反映美國民眾對於TikTok的喜愛。

實際上，特朗普對於TikTok的封殺從一開始就掀起不小的風波，由於TikTok在美國市場頗受青少年和年輕用戶的喜愛，所以當美國決定封禁TikTok後，TikTok上面的美國年輕人展開挺TikTok的活動。

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