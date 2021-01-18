耀才證券預留500億元孖展額備戰快手上市

截至去年12月底，耀才證券客戶戶口總數約44萬。許指出，旗下兩大手機交易App具備開戶及交易功能，投資者在疫市下仍能透過手機開戶。另外，公司向來有針對銀行客戶的宣傳，料當中有二至三成由銀行「過檔」。

耀才目前有14間門店，開店方面，許指出，經濟不景氣，現時會專注於改善應用程式和交易系統，開店為次要，但現時平均每間分店每日有100個新客開戶，實體店仍有一定受眾，會考慮在沒有實體店的地區開店。

被問到主席葉茂林減持公司股份，許透露，「主席話想增加物業分配」，是其個人純投資決定。

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