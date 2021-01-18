m18講場：耀才向員工派8位數字花紅齊過肥年

葉指出，雖然經濟疲弱，但公司早前發盈喜，將繼續與同事共享成果，將於2月「加人工」，仲預告加薪幅度會跑贏市場的2%。另外，今年將逆市增聘人手，全年預期新增30人，主要為銷售業務等前線人員，亦會包括資訊科技(IT)人員，以支持旗下手機交易應用程式(App)耀才寶寶(證券買賣)及耀才豆豆(期貨交易)，以及網上交易的發展。

葉透露，有唔少「空姐」、「空少」去耀才見工，不過金融服務業，除服務外，亦須具一定專業。

至於何時正式從父親，即主席葉茂林手上接棒，葉頴恩說「隨緣」，但透露已接手公司許多日常業務，亦跟隨父親一齊開會。

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