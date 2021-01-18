金價升抵1840美元受阻　道期偏軟

美匯指數報90.84；港匯處7.7532；離岸人民幣(CNH)報6.4940；美元兌日圓報103.78；歐元企1.2071；英鎊見1.3551。金價觸及1,840美元後受阻，最新報1,834美元。布油跌至54.8美元；紐油報52.17美元。道指期貨跌39點。

●傳Uber旗下外賣巨頭Postmate擬分拆快遞機器人部門。

●耶倫明赴國會作證，料將表明不尋求弱勢美元。

●在家工作成新常態，英國去年遠端工作需求飆3倍。

●聯發科去年躍居全球第8大半導體廠，排名攀升5名。

●摩通：比特幣若未能重上4萬美元關，調整未完。

●疫情及脫歐影響，倫敦金融業去年空缺職位銳減近半。

●全球銅庫存降至2008年以來最低水平。

●Audi因缺「芯」延遲部分車款生產，上萬名員工放無薪假。

●拜登經濟顧問：美國經濟或面臨「螺旋式下跌」風險。

●中國經濟：

-內地城市市值排行榜出爐，京深滬杭廣佔前5位。

-逾3成內地勞工因疫情而收入減少，激化貧富懸殊。

-報告：去年內地電競市場規模達1,406億人幣，年增20%。

-車企聲言續航1,000公里電動車量產，中科院質疑。

-中銀保監郭樹清：金融創新要有審慎監管，強調防範金融風險。 -內地煤炭進口上月增加，港口煤炭綜合交易價格上升。

-內地新能源汽車產值去年增17.3%，有效專利比亞迪穩居榜首。

-內地去年零售額跌3.9%遜預期，失業率5.6%。

-內地去年GDP增長2.3%，突破百萬億人幣大關。

-投資界對中國企業前景感樂觀，看法十年最牛。

-新年換新鈔注意！金管局或因應疫情作出調整，倡用電子利是。

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