【產經直播】港股隨時上3萬點？
2021年01月18日 16:22
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內地去年第4季國內生產總值(GDP)增長勝預期，帶動港股周一(18日)低開119點後倒升，創1年新高，最終收報28,862點，升288點。美國候任總統拜登本周將正式就職，總統交接會唔會為市場帶來震盪？港股會短期波動定有力繼續上？
上周五(15日)遭美國制裁而急插的小米(01810)獲北水「灌溉」，收市反彈2%。上周已經破頂的騰訊(00700)則再下一城，高見667.5元，創新高；另外，美團(03690)股價亦同樣抽升，ATMXJ最新部署策略？
廣汽(02238)上周指石墨烯電池已進入實車試驗階段，刺激股價大升近兩成，不過有專家質疑電池成效，認為只是噱頭。今早拖累股價急吐，有貨走人先？其他車股又可以吼咩位入？
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