港交所：續力拓綠色金融　中移：5G能整合資源運用

港交所自2012年開始已推動ESG報告，並由自願披露逐步轉為必須，而去年港交所開始要求董事會需要監督公司就有關環境和社會影響的評估，亦要披露關於氣候相關風險及要訂立相關的目標等。許氏指，企業不應將ESG披露視為企業管治問題，而是要將相關的風險及機遇融入企業策略。另外，除了上市公司外，亦會要上市申請人提供ESG方面的指引。

出席同一場合的中國移動香港解決方案部副主管郭冠鴻指，雖然有意見認為5G使用的能源或較4G多，惟技術的平均成本較低，加上部分營運商日後會減少4G投資，甚至停用2G或3G技術，故5G發展能整合資源運用，亦有助增加效益。

他又提到，5G應用範圍廣，如自動駕駛、智能交通等，可以改善交通問題。另外，中國已利用5G進行遙距手術，令病人減省交通時間、金錢、碳排放等，遙距醫療令病人受惠。

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