新盤動向：LP10加推90伙　平均呎價16130元

各區大型新盤魚貫開售。南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，旗下將軍澳日出康城LP10，認購反應理想，暫已錄得逾2,500張入票登記，剛加推全新價單第2號，提供90伙，折實平均呎價16,130港元。

他指出，新價單較首張價單上調約1.5%，折實售價由706.8萬至2,115.2萬元，呎價由14,603至17,583元，24小時內可望公布具體銷售安排，最快本周末開售。

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