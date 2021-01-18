港交所：內地投資活動蓬勃 港金融角色更重要
2021年01月18日 16:32
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香港交易所(00388)主席史美倫表示，亞洲經濟復甦較其他國家早及快，相信中國將繼續成為全球增長引擎，預計中國今年國內生產總值(GDP)有6%增幅，而中國投資活動繼續蓬勃，香港國際金融中心的角色將比以前更重要。
疫情加快科技創新，她透露，去年超過6成公開募股(IPO)資金均來自新經濟及生物科技公司，相信建基於「環境、社會、企業管治」(ESG)風險管理和可持續發展的公司會繼續獲得增長。她指，全球可持續市場吸引30萬億美元資金，其中亞洲可持續投資產品的潛力龐大。
中國銀行(03988)董事長劉連舸表示，區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)有助提升亞太區競爭力，由於其他RCEP成員國將進一步把經濟中心移到東邊，香港作為連接外國及中國內地市場的「門口」，相信亦可從中獲益，例如金融業及物流業等。
他指，疫情加快工業鏈結構的改變，國際企業更依賴當地生產，全球工業營運不再基於經濟，反而重視非經濟因素，包括國家政策及安全性等，因此區域性合作及關係變得更重要。
渣打集團(02888)主席韋浩思表示，隨着疫苗開發，各國貨幣及財政政策的支持，今年經濟復甦開始成型，惟預計全球經濟復甦之路將為緩慢且崎嶇。他指，中國和亞洲其他主要國家為全球經濟增加注入動力，預計中國經濟增長有機會達8%，美國及歐洲則為3至4%左右。
他認為，全球經濟今年仍將面對不少風險，包括疫情的控制、寬鬆貨幣及財政政策、通脹上升及地緣政治。
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