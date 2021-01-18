港交所：內地投資活動蓬勃　港金融角色更重要

疫情加快科技創新，她透露，去年超過6成公開募股(IPO)資金均來自新經濟及生物科技公司，相信建基於「環境、社會、企業管治」(ESG)風險管理和可持續發展的公司會繼續獲得增長。她指，全球可持續市場吸引30萬億美元資金，其中亞洲可持續投資產品的潛力龐大。

他指，疫情加快工業鏈結構的改變，國際企業更依賴當地生產，全球工業營運不再基於經濟，反而重視非經濟因素，包括國家政策及安全性等，因此區域性合作及關係變得更重要。

他認為，全球經濟今年仍將面對不少風險，包括疫情的控制、寬鬆貨幣及財政政策、通脹上升及地緣政治。

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