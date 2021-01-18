荃灣沙咀道地舖減價15% 售8400萬元
2021年01月18日 16:40
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荃灣沙咀道舖
政府工商舖撤辣帶動商舖買賣成交。消息人士透露，荃灣沙咀道297至313號眾安大廈地下雙號號舖連入則閣，以8,400萬元易手，略低市價約5%。
該舖原先叫價約9,900萬元，累減約1,500萬元或約15%賣出。原業主於2009年以4,380萬元買入，逾11年帳面獲利約4,020萬元，舖位升值約92%。
據了解，沙咀道近三個月已錄6宗商舖成交，合共成交金額逾2.45億元。
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