中國能源建設去年新簽合同額5778億人幣

其中按地域劃分，國內新簽合同額3,993.02億元，約佔新簽合同總額的69.1%，按年增長8.98%；海外新簽合同額折合1,785.26億元，約佔新簽合同總額的30.9%，按年增長15.93%。其中，按業務劃分：電力業務新簽合同額3,148.99億元，約佔新簽合同總額的54.5%，按年增長4.96%；非電業務新簽合同額人民幣2,629.29億元，約佔新簽合同總額的45.5%，按年增長19.31%。

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