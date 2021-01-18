恒大提前贖回2023年到期可換股債券

根據可換股債券的條款，該公司已安排165.45億港元自有資金，將於2021年2月10日提前償還2023年到期的161億港元可轉股債券本金及相應利息，按此贖回的可換股債券亦將被註銷。

該公司短期內安排183.52億港元自有資金提前還本付息，充分體現了公司的現金實力和穩健的財務管理能力。該公司對完成2021年有息負債下降1,500億人民幣的目標充滿信心。

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