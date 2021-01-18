美股牛市難持續？基金經理指市場存在兩大隱憂...

儘管全球疫情仍然嚴竣，美股持續徘徊高位，但有調查指出，部分基金經理認為今年上半年股市前景存在隱憂，相信加息及寬鬆力度減弱為兩個主要因素。

新冠肺炎疫情全球蔓延，美國聯儲局自去年3月啟動無限制的寬鬆措施救市，美股V形反彈兼創新高，投資者情緒高昂，資金紛流入低價股。惟隨着美債孳息率攀升，市場擔心可能會推高借貸成本，削弱風險資產相對的吸引力。

外媒報道，據美國銀行全球研究部1月份進行的調查顯示，逾半數受訪的基金經理認為，今年上半年牛市的最大殺手可能是加息及寬鬆力度減弱。美國銀行全球研究部策略師Ralf Preusser指出，調查結果顯示，一方面美國可能有新的財政支持，加上人們對聯儲局購債規模逐步減少的猜測，使投資者意識到高利率對風險資產構成的風險。

此前，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁Raphael Bostic及部分聯準局官員暗示，如果今年經濟復甦速度快於預期，有可能放慢資產購買步伐。

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