山頂洋房盤本周預約睇樓名額已滿　中港商人佔半

超級豪宅市況轉趨活躍。會德豐地產負責銷售的山頂洋房項目77/79 PEAK ROAD，繼上周發布樓書後，本周起正式接受準買家預約參觀現樓示範屋。該公司常務董事黃光耀表示，因應疫情，每日只可接待不超過5組客睇樓，本周暫錄25組客戶預約，名額已滿。登記人士中，本地老牌家族與中港商人分別各佔約一半，主要是本身居住山頂區人士。

他指出，項目將會分階段發售，採取招標形式推盤，售價主要參考山頂區物業做價，同區最新洋房成交呎價已逾11萬港元，而同系區內Mount Nicholson於2019年售出的洋房，呎價則介乎約8.5萬至10.5萬元。

市況方面，他強調睇好豪宅市場走勢，之前受疫情及空置稅等利淡因素影響，相信今年「北水」將重臨香港豪宅市場，豪宅樓價升幅可望高於一般中小型住宅，全年升幅料達雙位數，公司亦會會繼續於區內吸納優質地皮。

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