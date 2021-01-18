柴灣工廈招標出售逾九成業權　意向價18億元

受惠新一輪工廈活化措施，增加工廈物業重建潛力，有小業主伺機集合業權進行標售。美聯工商區域營業董事鄒永堅表示，該行獲委託招標出售柴灣利眾街29至31號合時工廠大廈逾九成業權，意向價約18億港元。

他續稱，上述地盤面積約2.39萬方呎，在活化工廈政策2.0下，可獲得額外20%的地積比率。政府最近推出的工業地反應理想，如去年以56億元成交的火炭工業用地，中標價較市場預期為高，另一幅粉嶺工業用地近日亦以8.13億元批出，呎價創北區工業地新高，反映現時發展商及用家對工業用地的渴求。

至於柴灣區亦接連錄得全幢工廈成交，包括德昌廣場及美利倉大廈，兩幢工廈亦正進行活化。今次標售的工業項目，為區內罕有大型工貿地皮，加上重建樓面尚有增值空間，有機會作工業、商業或數據中心發展。

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