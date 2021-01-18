新股專輯：快手估值5070億　最快下周招股

據更新後的初步招股文件，截至2020年9月底止九個月，中國應用程序及小程序平均月活躍用戶(MAU)及平均日活躍用戶(DAU)分別達7.69億和3.05億，而快手應用日活躍用戶日均使用時長超過86分鐘。另外，電商商品交易總額(GMV)2,041億元人民幣(下同)，按年勁飆11.14倍。

2020年首三季，在可轉換可贖回優先股公允價值變動拖累下，虧損擴大至973.71億元，2019年同期蝕16.17億元。若撇除有關變動值影響，經調整虧損72.44億元，2019年同期則錄利潤18.36億元。期內，收入按年上升49.17%至406.77億元，直播業務及網上營銷服務收入分別按年增加10.41%及2.12倍。

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