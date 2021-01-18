港交所料今年中概股持續回歸　冀拓掉期交易港股通

近年中國金融市場開放，允許外資銀行及外商直接參與市場。她表示，港股通項目對內地和香港而言都是關鍵，冀未來可發展掉期交易的港股通、債券通等，有助中國和香港連接世界市場。歐洲及中東主權等基金公司若要在亞洲發展市場，相信香港將為其第一步。

她同時指出，香港一直是中國連接世界的橋樑，隨着人民幣國際化及中國市場的進一步開放，香港亦將從中受益，認為本港需保持透明度、法制及制度公平性等核心競爭力。不過，她認為香港較關注股票市場，產品不夠多樣化，希望能發展其他衍生產品，令產品更豐富。

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