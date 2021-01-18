末日博士：拜登難平靜　未來恐頻傳暴動和網絡攻擊

外國傳媒報道，有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)擔心，美國候任總統拜登的任期將不平靜，暴動和網絡攻擊可能頻傳。

他表示，美國未來將發生更多武裝暴動，尤其是白人民族主義者最有可能發動；而俄國與中國會對美國策動更多網絡攻擊，並散播不實訊息。他呼籲，政府應更嚴格管制Facebook和Twitter等社交媒體平台，這些科技巨企的勢力已太龐大，且很難控管，認為反壟斷法的設計是用來對付傳統獨佔企業，而社交媒體業本質迥異，須在不分拆的情況下以不同方式控管。

魚比尼現為紐約大學史登商學院經濟學教授，也曾擔任美國政府顧問，因估中2008年金融海嘯而成名。

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