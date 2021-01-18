中銀香港將提供新咪錶綜合收款及支付服務

配合運輸署將推出的新停車收費錶(俗稱「咪錶」)，中國銀行(香港)表示，該行作為新咪錶的收費服務營辦商之一，將為新咪錶提供綜合收款及支付服務，並涵蓋非接觸式支付。

運輸署將於今年1月20日開始逐步推出新咪錶，預計於明年上半年在全港完成安裝約1.2萬台新咪表以取代現有咪錶。

中銀香港將為新咪錶提供BoC Bill綜合收款服務，包括Visa payWave、感應式Mastercard、銀聯閃付的非接觸式信用卡及相關的電子錢包(即Apple Pay、Google Pay及Samsung Pay)，以及二維碼支付，包括支援使用中銀香港流動應用程式BoC Pay及雲閃付的銀聯QR、轉數快、AlipayHK及WeChat Pay。

中銀信用卡(國際)總經理黃金岳表示，截至2020年底，BoC Bill商戶零售點按年上升53%，未來將拓展電子支付至其他交通工具。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020