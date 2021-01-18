金發局：數碼人幣勢拓展「跨境支付」　香港具一定優勢

疫情下今年各國轉用電子支付工具需求倍增，金融發展局主席李律仁表示，數碼貨幣(CBDC)近年崛起，不同央行已投入研究數碼貨幣。據國際結算銀行調查顯示，約80%央行正在參與和央行數字貨幣相關的研發工作，而亞洲正處領先位置。

他提到，日本銀行去年10月宣布一系列針對「一般用途」央行數字貨幣的原則，相關研發工作將在今個財政年度初進入概念驗證階段，而新加坡的工作亦步入試點測試階段。另外，香港於2017年起研究央行數碼貨幣，由香港金融管理局率領港幣發鈔銀行開展「LionRock」項目。至2019年，研究範圍擴大至跨境資金轉撥及外匯結算，與透過Inthanon項目與曾進行類似研究的泰國中央銀行合作。

李氏又指，中國在數碼貨幣的發展亦十分快速，數碼人民幣有明顯進展，並正在探索應用於日常生活中，相信下一步目標是「跨境支付」，而香港作為最大的離岸人民幣中心，加上位於大灣區區內，相信具一定的發展優勢。

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