滙豐擬未來5年擴大南亞市場　冀派息盡快正常化

滙控去年10月承諾2050年前實現零碳排放，他表示，除了集團，9成客戶亦重視「環境、社會和企業管治」(ESG）。全球股市去年經歷動盪，惟氣候有關的股票增長37%，市場平均增長率則為11%。

該集團早前遭投資者施壓，要求減少化石燃料融資業務，他認為，全球95%能源需求為原油，包括新興市場亦有需要，集團需作出不同投資及融資，倘若退出煤炭業務，將影響有關經濟體的經濟穩定。

滙豐去年因監管要求而未有派發股息，他表示，會按監管指引，冀派息盡快正常化，並希望股息回到可持續的水平。

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